Lettori di Tuttonapoli pazzi di Lobotka: batte Lukaku ed è l'Mvp di Napoli-Como

È Stanislav Lobotka il migliore in campo di Napoli-Como, scelto dagli utenti di Tuttonapoli. Il centrocampista azzurro vince il sondaggio proposto dalla nostra redazione, grazie alla super prestazione di venerdì sera contro i lombardi. Lo slovacco ha convinto i tifosi dopo aver dominato in lungo ed in largo il secondo tempo della gara, primo per precisione nei passaggi, primo per tocchi del pallone e vero metronomo della ripresa azzurra.

Sulle migliaia di preferenze arrivate, Lobotka ha ottenuto quasi la metà dei voti, con circa il 47% delle preferenze. Dietro si piazzano Lukaku e McTominay, rispettivamente al 20% e 15%