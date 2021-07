LIVE - Napoli-Bassa Anaunia alle 17.30: niente tv, diretta testuale su Tuttonapoli.net ed ampio pre dalle 16

premi F5 o aggiorna la pagina per seguire il live

Il test rappresenta poco più di una sgambata per il Napoli, ma sarà l'occasione per mettersi in mostra per i giocatori più giovani, di secondo piano o di rientro dai prestiti, ed avere conferme su quanto visto negli allenamenti per quanto riguarda i ruoli di alcuni elementi nel 4-2-3-1 di Spalletti. In attesa di Zielinski, che si aggregherà domani, il fantasista dietro la punta dovrebbe essere Elmas, magari alternandosi con Ounas che può avere spazio anche a sinistra.

In difesa da un lato sono presenti tutti i centrali, Koulibaly, Manolas, Rrahmani e Luperto, mentre a destra c'è soltanto Malcuit che va a caccia della permanenza come vice-Di Lorenzo ed a sinistra il solo Mario Rui che tra i rumors di mercato vuole la conferma. Nei due di centrocampo oltre Demme potrebbe esserci Gaetano, che Spalletti finora ha visto più da centrocampista che da elemento offensivo. In attacco, come detto, tutto su Osimhen con Petagna prima alternativa in attesa del (lungo) recupero di Mertens.

Proviamo ad anticipare le scelte Luciano Spalletti in vista del suo esordio sulla panchina del Napoli contro la Bassa Anaunia. Nel suo 4-2-3-1 all'inizio troveranno spazio i 'titolari', considerando che tanti big non si sono ancora aggregati. Manolas e Koulibaly saranno i centrali a difesa del portiere Contini, Malcuit giocherà a destra e Mario Rui a sinistra. In mediana con Demme dovrebbe esserci Lobotka, mentre sulla trequarti spazio a Politano, Elmas e Ounas alle spalle di Osimhen.

NAPOLI (4-2-3-1): Contini; Malcuit, Manolas, Koulibaly, Mario Rui; Lobotka, Demme; Politano, Elmas, Ounas; Osimhen

Dopo tre giorni di allenamenti molto intensi a Dimaro, lavorando con tanta attenzione sulle varie fasi di gioco ed in modo maniacale sui dettagli sulle palle inattive, per il Napoli di Luciano Spalletti arriva il primo test dell'estate. Impegno estremamente leggero contro la Bassa Anaunia, squadra del campionato Promozione del Trentino che affrontò gli azzurri anche nell'anno dello Scudetto sfiorato con Sarri (termino 17-0 per gli azzurri con Dries Mertens mattatore con 5 reti). Ora il belga non c'è, in vacanza e che poi proseguirà il riposo post-intervento alla spalla, e la vetrina - e la responsabilità per la stagione che inizierà - è tutta per Victor Osimhen,

Amici di Tuttonapoli, buon pomeriggio e benvenuti alla diretta testuale di Napoli-Bassa Anaunia. Alle 17.30 il Napoli di Luciano Spalletti affronterà il suo primo test amichevole allo Stadio di comunale Carciato a Dimaro-Folgarida. Così come quattro anni fa, la prima sfida della stagione degli azzurri sarà contro la Bassa Aunania, squadra del campionato Promozione del Trentino. Nel 2017 termino 17-0 per gli azzurri, con Dries Mertens mattatore, autore di 5 reti.