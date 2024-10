Lobotka da record: la statistica ricordata a Conte dice tutto sullo slovacco

Stanislav Lobotka con l'Empoli non ci sarà per infortunio. Assenza inevitabile dopo il ko in nazionale. In conferenza stampa, oggi, hanno ricordato a Conte che il centrocampista slovacco aveva saltato l'ultima partita di campionato il 30 aprile 2022 quando il Napoli vinse 6-1 contro il Sassuolo.

In quel caso Lobotka era out per un infortunio al bicipite femorale. Da allora lo slovacco è sempre stato presente in Serie A, anche solo per pochi minuti.