Lotta al 'pezzotto', maxi-operazione della GdF: beccati oltre 2mila utenti, scattano le multe

Prosegue la lotta alla pirateria da parte della Guardia di Finanza, che ha scoperto e sequestrato due centrali di trasmissione di IPTV localizzate in Svizzera e in Sicilia. A gestire gli abbonamenti al 'pezzotto' ben 22 italiani e due svizzeri, ora indagati per associazioni a delinquere aggravata dalla transnazionalità. A riportarlo è l'AGI, secondo cui i finanzieri sono riusciti a risalire all'intera catena di 900 rivenditori e circa 2.000 clienti. Ai rivenditori sarà comminata una multa tra 2.582 e 25.822 euro, per gli utenti l'ammenda sarà di 1.032 euro.