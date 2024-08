Ufficiale Lukaku si allenerà con Conte nella sosta! Il Belgio l’ha escluso dalla Nations League

Buone notizie per Conte e il Napoli. Per le gare di Nations League contro Israele e Francia, infatti, il Belgio non ha convocato Romelu Lukaku dopo questi mesi di stop forzato allenandosi a parte. L'attaccante, recordman storico di reti della nazionale belga, dunque potrà allenarsi tranquillamente durante la sosta con Conte.