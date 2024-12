Lukaku spreca dagli undici metri! Rigore parato da Stankovic: si resta sullo 0-0

Al 35' rigore per il Napoli! Tacco di Zambo Anguissa per Olivera che, in allungo, crossa al centro: l'intervento di Idzes, con il braccio, è largo. Nessun dubbio per il direttore di gara: occasione dal dischetto per Lukaku, decisione confermata dalla sala VAR. Dagli undici metri il belga tira non angolando e Stankovic intuisce e respinge il tiro! Si resta sullo 0-0 al 37'.