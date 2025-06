Prima pagina Gazzetta dello Sport: "Il Milan scatta. Bonny, ci siamo"

vedi letture

"Il Milan scatta" scrive La Gazzetta dello Sport in apertura quest'oggi. Scatto rossonero per Ardon Jashari, centrocampista del Bruges. C'è il sì del centrocampista al Milan dopo il blitz di Igli Tare in Belgio. Offerti 30 milioni per convincere il club belga a lasciar partire il giocatore. Dopo Modric e Ricci i rossoneri non mollano nemmeno Xhaka. Il super colpo in attacco sarebbe Gyokeres.

Mercato Inter - L'Inter non sta a guardare ed è pronta a rispondere. I nerazzurri, dopo aver blindato Pio Esposito, sono pronti a completare l'attacco e hanno messo nel mirino Bonny del Parma. Intesa vicina con i ducali per l'attaccante. "Bonny, ci siamo" scrive il quotidiano nel suo taglio alto. Da lunedì le visite della punta, può essere negli USA per i quarti.

Juve indifesa - Allarme difesa per la Juventus. Preoccupano i 5 gol incassati dai bianconeri e così Tudor pensa a Leonardo Balerdi, difensore classe '99 dell'Olympique Marsiglia e della nazionale argentina.