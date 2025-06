Calcio in Tv, le gare trasmesse oggi: dalla finale di Euro U21 al Mondiale per Club

Anche oggi, sabato 28 giugno, il calcio non si ferma. Giornata calda, anche dal punto di vista sportivo, soprattutto all'Europeo Under 21. C'è la finale, l'ultimo atto tra Inghilterra e Germania. E poi cominciano anche gli ottavi di finale del Mondiale per Club. Ecco dove saranno trasmesse.

18.00 Palmeiras-Botafogo (Ottavi di finale Mondiale per Club) - DAZN

20.00 Partita raduno Operazione Nostalgia - SPORTITALIA

21.00 Inghilterra-Germania (Finale Europei Under 21) - RAI SPORT

22.00 Benfica-Chelsea (Ottavi di finale Mondiale per Club) - DAZN e CANALE 5