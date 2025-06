Prima pagina Tuttosport sull'attacco della Juventus: "David vota David"

"Quel nome è una garanzia" così David Trezeguet parlando dell'ormai prossimo giocatore della Juventus, Jonathan David. "E' giovane, veloce, di qualità e segna tanto - ha continuato l'ex giocatore bianconero ora negli USA per seguire la squadra -. Con Kolo può fare grandi cose, anche se l'Italia non è la Francia". "David vota David" è il titolo che campeggia in prima pagina sull'edizione odierna di Tuttosport, in riferimento al pensiero di Trezeguet e al nuovo innesto bianconero.