Napoli 1° per sostenibilità finanziaria, l'analista che ha condotto lo studio: "Ecco cos'è emerso"

Oggi su CRC, radio partner della SSC Napoli, nel corso della trasmissione “A Pranzo con Chiariello” è intervenuto l’economista Alessandro Giudice, che si è soffermato sullo studio di 'Off the Pitch' in merito alla sotenibilità finanziaria delle società del mondo del calcio: "Off the pitch è una rivista online qualificata e specializzata nell’analisi di tante tematiche che interessano tutti coloro che vogliano approfondire non solo negli ambiti nazionali ma anche di quelli internazionali.

Come molte riviste, abbiamo analizzato i numeri di alcuni club europei, estraendo l'indice di bilancio. L’indice di bilancio sono quegli indicatori che si ricavano dalla messa in relazione delle grandezze di bilancio e dall'analisi sugli indicatori che abbiamo condotto è emerso che il Napoli ha degli indici molto positivi. Il Napoli ha un assetto dirigenziale e finanziario invidiabile. Il calcio europeo non è così virtuoso in generale e un esempio come il Napoli nell’industria del calcio spicca in maniera rilevante. Il fatto che il Napoli sia primo è motivo di grande soddisfazione e sicuramente premia il lavoro che ha fatto la società negli ultimi 20 anni.

Quarto posto Manchester City? C’è molta mitologia sui citizen! Tutti credono che il Manchester City sia una società gestita in maniera dissennata ma in realtà, contrariamente a quello che si pensa, è in utile da diversi anni. La società del Manchester City è attenta e gestisce bene il club. Quando gli arabi hanno acquisito il club nella prima metà degli anni duemila, hanno chiesto una serie di investimenti cospicui per portarlo a competere con le grandi squadre europee. Prima dell’avvento degli arabi, il Manchester City era solo il secondo club di Manchester che si dibatteva tra la Premier League e la Championship e che soffriva della sudditanza rispetto ai più ricchi e blasonati rivali del Manchester United".