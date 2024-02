"Ma che partita hai visto?", "Quale gol al 1° tiro!", Mazzarri fa infuriare anche i tifosi del Genoa

Sono alcuni dei messaggi ricorrenti dei tifosi del Genoa tra forum e le pagine social del mondo rossoblù.

"Ma che partita ha visto?", "Le solite scuse di Mazzarri piangina", "Mai vicino a vincerla", "Ma quale gol al primo tiro, ringrazia Meret...", sono alcuni dei messaggi ricorrenti dei tifosi del Genoa tra forum e le pagine social del mondo rossoblù.

A Genova non sono andate giù le parole di Walter Mazzarri nel post-partita su un Genoa solo chiuso in difesa (in realtà in transizione in seguito alla costruzione dal basso ha sempre portato molti uomini in area) e di un Napoli che meritava il vantaggio ("Se il Genoa fosse andato in svantaggio non ci sarebbe stato niente da dire") o di un Genoa a segno senza creare niente ("Abbiamo subito gol al primo tiro, al primo errore") quando in realtà Meret è intervenuto in almeno due situazioni nel primo tempo.