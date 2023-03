Malta-Italia, le formazioni ufficiali: Di Lorenzo e Politano dal 1'

Sono ufficiali le formazioni di Malta-Italia, match valido per il girone C di qualificazione a Euro 2024.

© foto di www.imagephotoagency.it

Sono ufficiali le formazioni di Malta-Italia, match valido per il girone C di qualificazione a Euro 2024. Nessuna sorpresa nell'undici azzurro rispetto alle previsioni della vigilia, scendono in campo dal 1' i due giocatori del Napoli: Di Lorenzo e Politano.

MALTA (3-5-2): Bonello; Apap, S. Borg, Attard; J. Mbong, Yankam, Guillaumier, N. Muscat, Corbolan; Satariano, Jones.

ITALIA (4-3-3): Donnarumma; Di Lorenzo, Scalvini, Romagnoli, Emerson; Pessina, Cristante, Tonali; Politano, Retegui, Gnonto.