Manca pochissimo a Lazio-Napoli: precedenti, statistiche e curiosità della sfida

Ottavo di finale di prestigio quello tra Lazio e Napoli in programma questa sera alle 21.00 allo stadio Olimpico. La Lega di Serie A ha riportato tramite il proprio sito statistiche e curiorità sulla partita.

La Lazio ha affrontato 21 volte il Napoli in Coppa Italia, vincendo in nove occasioni, contro nessuna squadra ha ottenuto più successi nella competizione (nove anche contro la Juventus, ma in 27 confronti) – quattro pareggi e otto successi partenopei completano il bilancio.

Nelle ultime 11 sfide tra Lazio e Napoli in Coppa Italia non si è mai ripetuto due volte di fila lo stesso risultato: quattro vittorie a testa e tre pareggi – l’incrocio più precedente si è concluso con un successo interno degli azzurri per 1-0, il 21 gennaio 2020.

Lazio e Napoli si sono già incrociate due volte agli ottavi di finale di Coppa Italia, in sfide andata e ritorno: nel 1997/98 e nel 2007/08 – in entrambi i casi sono passati al turno successivo i biancocelesti.

La Lazio è rimasta senza segnare in un terzo delle sfide contro il Napoli in Coppa Italia: sette su 21, inclusa la più recente, ma non hai mai mancato la via del gol in due incroci di fila con i partenopei nella competizione.

La Lazio ha passato gli ottavi di finale in tutte le ultime 13 stagioni, dal 2011/12 in avanti, mentre l’ultima eliminazione è stata nel gennaio 2011 per mano della Roma; nel periodo solo la Juventus oltre ai biancocelesti è riuscita a passare il turno il 100% delle volte.

Il Napoli è stato eliminato nelle ultime tre occasioni in cui ha giocato gli ottavi di finale di Coppa Italia (una volta dopo i supplementari e una dopo i rigori), dopo che aveva passato il turno in tutte le precedenti otto occasioni.

Due delle ultime sei reti della Lazio in Coppa Italia sono arrivate da fuori area, inclusa la prima della precedente edizione del torneo – Mattéo Guendouzi contro il Genoa – tante quante le precedenti 29 del club capitolino nella competizione.

Tutte le ultime 15 reti del Napoli in Coppa Italia sono arrivate dall’interno dell’area di rigore; l’ultimo gol dalla distanza risale al 13 gennaio 2021: Hirving Lozano contro l’Empoli.