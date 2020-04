Mandolino al Sud, scherzo telefonico a Feltri che risponde stizzito: "Non ho tempo da perdere, che mi frega?"

Ha fatto discutere un'uscita di Vittorio Feltri secondo cui al Sud la gente vorrebbe tornare a uscire per suonare il mandolino mentre al Nord per lavorare. Il giornalista di Radio Marte, Gianni Simioli, ha chiamato Feltri per fargli ascoltare l'audio di quattro milanesi che hanno suonato il mandolino intonando O mia bela Madunina. Uno scherzo che ha fatto sorridere molti napoletani ma non il diretto interessato. "Cosa me ne frega?" la sua risposta, "Cosa c'è di strano?". "Non ho tempo da perdere, la saluto" il finale di Feltri che ha staccato subito.