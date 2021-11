Maresca retrocesso al VAR in Serie B: all'arbitro napoletano costa caro Roma-Milan

L'arbitro Fabio Maresca, dopo un turno di ‘riposo’, tornerà ad arbitrare sabato in Serie B. Gli errori commessi dal fichietto napoletano in Roma-Milan hanno convinto l’AIA alla retrocessione nel campionato cadetto. E' arrivata la decisione di Gianluca Rocchi, dopo che il designatore degli arbitri non si era nascosto ammettendo i tanti errori commessi dal direttore di gara. Come riporta Sport Mediaset, rimandato dunque il ritorno in Serie A, Maresca si accomoderà in sala VAR, pronto per aiutare Matteo Marcenaro nella direzione della sfida tra Spal e Alessandria.