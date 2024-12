Ufficiale Match winner e Panini player: Raspadori è l'MVP di Napoli-Venezia

vedi letture

Decide la partita e si aggiudica il Panini player of the match di Napoli-Venezia. Giacomo Raspadori, match winner che consente agli azzurri di agganciare il Venezia al primo posto, è il migliore in campo per la Lega Serie A .