Foto McTominay inesauribile e fa 3 su 3: anche col Como è primo per km percorsi, i dati

Terza gara da titolare giocata per intero in campionato e per la terza volta Scott McTominay si conferma il giocatore migliore anche dal punto di vista atletico. Il centrocampista scozzese, così come nelle precedenti due gare giocate per intero, con il Como è stato il giocatore che ha percorso più km di entrambe le squadre. Per la precisione 12,4km secondo i dati della Lega Serie A, chiudendo davanti a Lobotka (11,6) e Di Lorenzo 11,3. Non male se questo dinamismo viene abbinato anche ad inserimenti e gol. Di seguito la tabella tratta dalla Lega Serie A