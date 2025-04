Meret alle prese con l'influenza: oggi non ha partecipato alla rifinitura

Il Napoli di Antonio Conte si preparano a sfidare il Bologna di Vincenzo Italiano stasera alle ore 20:45. Il sodalizio azzurro con un risultato positivo può tornare a -3 o persino a -1 e con un calendario che a quel punto - seppur solo sulla carta - sorriderebbe ai partenopei mentre l'Inter avrà ancora le romane oltre allo stesso Bologna.

Intanto stamattina non è arrivata una bella notizia a Conte. Alex Meret, regolarmente convocato e a Bologna con il resto della squadra, è stato vittima di una leggera sindrome influenzale che non gli ha permesso di svolgere la rifinitura in terra felsinea. Il portiere friulano è dunque in dubbio per la partita di stasera.