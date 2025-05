Repubblica - Conte passa al 3-5-2 e chiede l'ultimo sforzo: il bivio Scudetto è a Lecce

Da inseguitore a lepre. A 4 giornate dal traguardo il Napoli è di nuovo padrone del suo destino e grazie al +3 in classifica sull’Inter ha anche un tesoretto da gestire, scrive quest'oggi Repubblica per presentare la sfida del Via del Mare contro il Lecce, una trasferta in cui Antonio Conte dovrà gestire pure il peso e le emozioni forti dell’amarcord, per il suo mai banale ritorno a casa da avversario. Conte è troppo esperto per sottovalutare avversari e pericoli ed il Napoli deve far fronte anche alle assenze di Buongiorno, Neres e Juan Jesus.

Per il quotidiano, è certo il ritorno forzato al 3-5-2, con Olivera al debutto da centrale. "Nell’emergenza abbiamo sempre cercato di trovare la formula giusta. Se abbiamo la miglior difesa d’Europa non è solo una questione di moduli. Contano molto applicazione e mentalità. Abbiamo cercato sempre di mettere a loro agio i giocatori", le parole di ieri in conferenza stampa del tecnico del Napoli che cerca l’ultimo sforzo per completare l’impresa. Il bivio per lo scudetto - si legge - è in Puglia.