Nuovo centro sportivo, spunta anche Succivo: i dettagli sulla zona ed il progetto

Continuano a trapelare ipotesi per il nuovo centro sportivo. Dalla lista dei sopralluoghi, secondo il Corriere dello Sport è saltato fuori l’ipotesi di una zona inedita Succivo, provincia di Caserta, una ventina di chilometri di distanza dalla città e poco meno di mezzora di automobile: "I dirigenti incaricati da De Laurentiis di rintracciare l’area più idonea sulla quale edificare i campi e le strutture stanno valutando lo stato dei luoghi, la fattibilità delle opere e i collegamenti. E dovrà ospitare le giovanili, non soltanto la Primavera.

Nei pressi dei terreni individuati ci sono la stazione di Afragola e un campo di calcio comunale che, installando la tribuna, potrebbe essere utilizzato dalla Primavera per le sue partite. Youth League compresa, esigenza sottolineata più volta da De Laurentiis. Sia chiaro: quella di Succivo è una nuova ipotesi, non l’unica. Il Napoli in questa fase preferisce vederci prima chiaro: l’esperienza de La Piana - progetto saltato quando tutto sembrava definito per problematiche tecniche emerse dopo gli approfondimenti degli agronomi - ha consigliato cautela. Al vaglio c’è anche un’area nella zona di Qualiano".