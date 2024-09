Meret out, Conte porta il baby Turi in panchina: sarà il terzo portiere

Con Meret out per infortunio, Caprile titolare e Contini suo vice, il terzo portiere per la gara col Palermo sarà Claudio Turi, classe 2005, che indosserà la maglia numero 12. Gioia grande per il portiere della Primavera promosso in prima da Conte per l'occasione.