Mertens, perché il futuro non dovrebbe essere 'notizia'

© foto di Matteo Gribaudi/Image Sport

Dries Mertens è pronto a legarsi al Napoli ancora per un'altra stagione. De Laurentiis è andato a casa sua, lo stima, c'è fiducia per la chiusura. Ci domandiamo: perché dubitarne e perché aver creduto fosse possibile il contrario, ovvero l'addio a 35 anni, dopo un'altra stagione da co-protagonista (11 gol), senza accusare l'età che avanza?

Il Napoli nel 2019 puntò sul 34enne Llorente considerandolo uomo adatto in determinati contesti grazie alla sua esperienza. In realtà, la sua avventura al Napoli fu al di sotto delle aspettative col cambio in panchina, ma il punto è un altro: perché mettere in discussione il futuro 35enne Mertens che ha nel fisico e nella testa la possibilità di disputare ancora almeno un paio di stagioni di alto livello? Per questo non dovrebbero esserci dubbi sul suo futuro. In attesa del rinnovo.