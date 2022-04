ADL sul rinnovo di Mertens: "Nessun problema, se vuole restare noi ci siamo! Decide lui quando..."

Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sulla visita di ieri a casa di Dries Mertens e sulla questione rinnovo del bomber azzurro

TuttoNapoli.net

© foto di Daniele Buffa/Image Sport

Nel corso della sua intervista a Radio Kiss Kiss Napoli, di cui sono state svelate alcune anticipazioni, Aurelio De Laurentiis si è soffermato anche sulla visita di ieri a casa di Dries Mertens e sulla questione rinnovo del bomber azzurro, il cui contratto scadrà il 30 giugno prossimo:

"Gli avevo mandato una medaglia con le immagini del Vesuvio da mettere al collo di suo figlio che è vispissimo come il papà (scherza ndr.). E' il minimo che dai suoi occhi splendesse l'azzurro Napoli. Sono cittadino onorario di Capri e mi piace molto Palazzo Don Anna. A Dries ho detto che ha un'opzione per un altro anno e ci dobbiamo sedere e stabilisce lui quando, magari a fine campionato. Se vuole restare in questa città noi ci siamo. Ciro è innamorato dello stile di vita che c'è a Napoli. E' la persona che ha lasciato il segno col numero di goal. Non ci dovrebbero essere problemi per il rinnovo, ma nella vita mai dire mai".