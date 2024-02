Milan-Napoli è anche Leao vs Kvaratskhelia: finora i numeri premiano il georgiano

Domani sera a San Siro andrà in scena il big match tra Milan e Napoli.

Domani sera a San Siro andrà in scena il big match tra Milan e Napoli. C’è grande attesa soprattutto per la sfida a distanza tra Rafael Leao da una parte e Khvicha Kvaratskhelia dall'altra. SkySport24 ha pubblicato una grafica con i loro numeri a confronto in questa Serie A (il primo numero è del portoghese, il secondo del georgiano):

PARTITE GIOCATE: 20 vs 20

MINUTI GIOCATI: 1498' vs 1565'

GOL: 3 vs 6

ASSIST: 6 vs 3

DRIBBLING TENTATI: 80 vs 123

TIRI TOTALI: 38 vs 74

TIRI IN PORTA: 9 vs 23