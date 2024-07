Ufficiale Modena, colpo in attacco in vista del Napoli: ecco il nuovo bomber

Un bomber portoghese per l’attacco gialloblù. Il quarto lusitano nella storia del club. Il Modena F.C. ha definito le pratiche per il trasferimento a titolo definitivo di Pedro Mendes dall’Ascoli: l’attaccante classe 1999 ha firmato un contratto triennale con opzione.

Matteo Rivetti: “Confrontandomi con Andrea Catellani, ancor prima che iniziasse ufficialmente il calciomercato, abbiamo sempre avuto l’idea e la volontà di fare un investimento importante per l’attacco, scegliendo un elemento che ci desse ampie garanzie per la categoria, ma che allo stesso tempo, avesse margini di crescita: la scelta di Pedro è linea con con quest’ottica, parliamo di un classe 1999 che ha già mostrato le sue qualità rivelandosi un giocatore completo, ma che a 25 anni può alzare ancora il suo livello e quello dei compagni“.

Andrea Catellani: “Pedro Mendes è sempre stato la nostra prima scelta. Abbiamo lavorato a lungo sottotraccia aspettando il momento giusto per concretizzare. Ringrazio la proprietà perchè ci ha permesso di concludere un’operazione importante, che riteniamo cruciale per il futuro della nostra squadra. Quello che mi piace di Pedro, oltre alle indubbie qualità tecniche, è la mentalità che può portare a tutto il gruppo, e che credo sia perfettamente in linea con l’identità forte e solida che dovrà contraddistinguere il Modena nella prossima stagione“.