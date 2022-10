Mou imbattuto con Luciano, ma Spallettti non perde con la Roma da quasi 20 anni: i precedenti

Una sconfitta in sei gare contro il Napoli per lo Special One.

José Mourinho contro Luciano Spalletti. Questa sera va in scena l'atto quinto di una sfida che ha visto quasi tutti pareggi. Quasi, perché una vittoria c'è stata ed è stata quella ottenuta dal portoghese alla settima giornata del campionato 2008/09, quando la sua Inter ha trionfato all'Olimpico contro la Roma di Spalletti, vincendo per 4-0. Va da sé il fatto che il toscano non è mai riuscito a battere, almeno finora, il suo collega lusitano.

Una sconfitta in sei gare contro il Napoli per lo Special One. E' successo in Napoli-Inter 1-0 del 26 aprile 2009. Tre pareggi consecutivi nelle ultime tre sfide tra Mou e gli azzurri.

Spalletti ha quasi vinto uno scudetto alla guida della Roma. Ma da avversario dei giallorossi le cose non gli sono andate bene molto spesso. Quattro affermazioni in 19 partite. Ben otto le sconfitte. Però c'è anche da dire che l'ultimo suo KO contro i capitolini è datato: Udinese-Roma 1-2 del 31 agosto 2003.

TUTTI I PRECEDENTI MOURINHO VS SPALLETTI

1 vittoria Mourinho

3 pareggi

0 vittorie Spalletti

8 gol fatti squadre Mourinho

4 gol fatti squadre Spalletti

TUTTI I PRECEDENTI MOURINHO VS NAPOLI

2 vittorie Mourinho

3 pareggi

1 vittoria Napoli

6 gol fatti squadre Mourinho

4 gol fatti Napoli

TUTTI I PRECEDENTI SPALLETTI VS ROMA

4 vittorie Spalletti

7 pareggi

8 vittorie Roma

28 gol fatti squadre Spalletti

39 gol fatti Roma