Mourinho lascia il Football Board dell'Uefa: "Non ci sono le condizioni che credevo"

Fonte: ANSA

foto ANSA © foto di ANSA

(ANSA) - ROMA, 22 GIU - José Mourinho rinuncia a far parte dell'Uefa Football Board, l'organo creato recentemente per discutere con altri 19 allenatori internazionali su alcune delle tematiche più importati del calcio europeo. La sua decisione l'ha comunicata via email a Boban che dirige il Football Board. "Caro Boban, ringraziandoti per l'invito che mi hai fatto di essere un membro del Football Board, sono spiacente di informarti che rinuncerò con effetto immediato alla mia partecipazione a questo gruppo - ha spiegato nell'email - Le condizioni nelle quali fortemente credevo quando mi sono unito, non esistono più e mi sono sentito obbligato a prendere questa decisione.

Ti chiedo gentilmente di comunicare la mia decisione anche al presidente Ceferin". (ANSA).