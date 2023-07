Napoli-Anaune e Napoli-Spal a Dimaro: il dato dei biglietti venduti

Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il sold-out per la sfida all'Anaune, la prima del Napoli Campione d'Italia col tricolore sul petto.

Fonte: da Dimaro, Antonio Gaito

Prosegue la vendita dei biglietti per Napoli-Anaune, in programma quest'oggi alle 18, ma anche per il secondo test contro la Spal. Al momento per la sfida odierna sono stati venduti 1403 biglietti mentre per la Spal la quota è già di 1377. Nelle prossime ore dovrebbe arrivare il sold-out per la sfida all'Anaune, la prima del Napoli Campione d'Italia col tricolore sul petto.