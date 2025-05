Ufficiale Napoli-Genoa, Maradona sold-out! Esaurito anche il settore ospiti, spunta un'ipotesi

vedi letture

Napoli-Genoa, si preannuncia una sfida cruciale nella corsa Scudetto, con gli azzurri che potrebbero avvicinarsi sensibilmente al titolo in caso di passo falso dell’Inter contro il Torino. Il match si giocherà domenica alle 20:45 al Maradona, poche ore dopo la gara dei nerazzurri, rendendo ancora più carico di tensione l’ambiente partenopeo.

L’attesa è altissima, come dimostra il tutto esaurito registrato su Ticketone: nessun biglietto disponibile, nemmeno nel settore ospiti, che risultava ancora ampiamente accessibile fino al giorno precedente. Si fa largo un'ipotesi secondo la quale alcuni tifosi del Napoli abbiano sottoscritto negli ultimi giorni la tessera del tifoso del Genoa per aver accesso ai biglietti destinati agli ospiti, visto che i tagliandi degli altri settori sono andati sold-out in poche ore.