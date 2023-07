Napoli-Anaune, oggi il primo test per i campioni d'Italia: segui la diretta testuale su TN

Ad affrontare i campioni d'Italia un avversario ormai classico del ritiro in Val di Sole, i dilettanti dell'Anaune Val di Non.

Oggi, alle ore 18, il Napoli scende in campo allo Stadio Comunale di Dimaro per il primo test amichevole della stagione. Ad affrontare i campioni d'Italia un avversario ormai classico del ritiro in Val di Sole, i dilettanti dell'Anaune Val di Non. Potrete seguire l'amichevole con la diretta testuale su Tuttonapoli.