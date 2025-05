Napoli-Cagliari, 3 maxischermi per la sfida Scudetto: dove verranno installati

Come riportato dall'edizione online de Il Mattino, lunga riunione in prefettura a Napoli in vista della partita di venerdì sera tra Napoli e Cagliari al Maradona, che potrebbe assegnare agli azzurri il quarto scudetto della sua storia.

Il Comune ha comunicato alla prefettura che saranno installati tre maxischermi: uno in Piazza Plebiscito, uno in Piazza Mercato e uno in Piazza Esposito a Scampia, per dare la possibilità a tutti i napoletani di vivere con altri tifosi quei momenti. La riunione continuerà fino al pomeriggio.