Foto Napoli-Como, altro sold-out in arrivo: restano un centinaio di biglietti di Tribuna

Grande entusiasmo tra i tifosi per il primato in classifica degli azzurri in questo inizio stagione.

Si va verso un altro sold out per la sfida che attende questa sera il Napoli di Antonio Conte allo Stadio Diego Armando Maradona contro il Como di Fabregas. Grande entusiasmo tra i tifosi per il primato in classifica degli azzurri in questo inizio stagione e, nonostante l'orario e il giorno feriale per il match contro Como, queste ultime ore dovrebbero portare al tutto esaurito: restano ancora appena un centinaio di biglietti per le Tribune. Di seguito la situazione al momento su Ticketone.