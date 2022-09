Napoli e Torino all’opposto: 2ª squadra che ha subito più falli contro la 2ª più fallosa, i numeri

Napoli-Torino, sfida in programma domani alle ore 15 che aprirà l’ottavo turno di Serie A sarà anche la sfida tra due squadre opposte in un particolare aspetto

Napoli-Torino, sfida in programma domani alle ore 15 che aprirà l’ottavo turno di Serie A, sarà anche la gara tra due squadre opposte in un particolare aspetto. I granata di Juric sono la seconda squadra che ha commesso più falli in questo campionato (108, dietro solo ai 122 del Verona), mentre il Napoli è la seconda formazione che ne ha subiti di più (99, dietro ai 107 della Sampdoria). A riportarlo è Opta.