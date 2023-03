Napoli-Eintracht, nuovi biglietti per i Distinti inferiori ma già quasi sold-out: prezzi e dettagli

Sono stati messi in vendita su Ticketone nuovi tagliandi per i Distinti inferiori.

Come spesso accade, dopo il momentaneo sold-out dei giorni scorsi per la sfida di Champions League contro l'Eintracht Francoforte in programma per il 15 marzo alle 21 allo stadio Diego Armando Maradona, sono stati messi in vendita su Ticketone nuovi tagliandi per i Distinti inferiori. Di seguito dettagli e prezzi:

Distinti inferiori (ultimi biglietti rimasti): prezzi da 79 euro a 99 euro.