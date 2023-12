Napoli-Frosinone, dove vederla in tv (in chiaro) e in streaming

Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 1ª in Coppa Italia nella storia delle due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

Il Napoli scende in campo in Coppa Italia, con gli azzurri che ospitano il Frosinone al Maradona nella serata di martedì. Il fischio d'inizio della partita, che sarà la 1ª in Coppa Italia nella storia delle due formazioni, è in programma alle ore 21.00.

La sfida di Coppa Italia Napoli-Frosinone sarà trasmessa in diretta tv da Mediaset, che detiene i diritti dell'intera competizione, e sarà visibile in chiaro su Canale 5 (numero 5 del digitale terrestre). Grazie al servizio di Mediaset, Mediaset Infinity, potranno vedere Napoli-Frosinone anche in diretta streaming in chiaro sia su tutti i dispositivi mobili quali smartphone, tablet, iPhone e iPad, scaricando l'apposita app, sia sul proprio personal computer o notebook, collegandosi direttamente con il sito ufficiale della piattaforma.