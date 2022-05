Napoli-Genoa, cresce la vendita per domenica: in esaurimento Curva B inferiore e tribune

Sono in esaurimento anche i tagliandi della Curva B inferiore e di Tribuna Nisida e Posillipo.

TuttoNapoli.net

© foto di Alessandro Garofalo/Image Sport

Procede a ritmo spedito la vendita dei biglietti per Napoli-Genoa, ultima in campionato in casa per la squadra di Spalletti e anche ultima apparizione in maglia azzurra per Lorenzo Insigne al Maradona. In occasione del match casalingo, la SSC Napoli ha applicato, nei settori di tribuna Posillipo e tribuna Nisida, una tariffa speciale. Tutti coloro che acquisteranno un biglietto a tariffa intera avranno la possibilità di acquistarne un secondo ad una tariffa scontata del 50%. Finora sono stati già venduti tutti i tagliandi di Curva A, Curva B e Distinti Superiori e sono in esaurimento anche i tagliandi della Curva B inferiore e di Tribuna Nisida e Posillipo.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 60,00

Tribuna Nisida € 50,00

Tribuna Family Adulto € 15,00/ € 5,00 (under 12)

Distinti anello superiore € 30,00

Distinti anello inferiore € 20,00

Curve anello superiore € 20,00

Curve anello inferiore € 10,00