Napoli-Inter, c'è un altro sold-out: lunga coda virtuale e biglietti già terminati

Altra partita, altro sold-out. Usciti ieri alle 15, per i biglietti di Napoli-Inter è partita subito una lunga coda virtuale su Ticketone che ha esaurito tutto l'anello superiore e via via anche quello inferiore e le tribune. Al momento non risultano biglietti disponibili per quella che sarà un'altra festa d'accompagnamento verso poi l'ultima gara con la Sampdoria che prevede la consegna ufficiale del trofeo.