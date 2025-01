Live Napoli-Juventus: segui la diretta testuale su TuttoNapoli

14.00 - A 4 ore dal match sono già diverse le persone all'esterno del Diego Armando Maradona in attesa dell'apertura dei tornelli prevista per le ore 15.00

Il Napoli di Antonio Conte si prepara alla 22ª giornata di Serie A contro la Juventus di Thiago Motta. Gli azzurri sono reduci da cinque vittorie consecutive e dopo il pesante successo a Bergamo vogliono ripetersi per spiccare il volo, mettendo anche pressione all'Inter che giocherà il giorno dopo. I bianconeri invece non stanno vivendo una buona stagione: l'ultimo pareggio contro il Bruges in Champions ha confermato le difficoltà di una squadra quinta in classifica, a meno 13 punti dalla vetta, e che in campionato non riesce a mettere in fila due vittorie da agosto. Occhio però a trarre conclusioni anticipate: Napoli-Juventus non è una partita come le altre.

È sempre una gara diversa dalle altre, lo testimoniano anche i numeri. Sebbene la Juventus sia la squadra che ha vinto e segnato di più contro il Napoli (71 vittorie con 227 reti), gli azzurri sono reduci da cinque successi consecutivi contro i bianconeri al Maradona. Inoltre, i partenopei scendono in campo con 13 punti di vantaggio in classifica: solo in due occasioni c'era stato un incontro con un distacco così ampio sulla Juve (+16 il 23 aprile 2023 e il 17 aprile 1988).

Due cambi in panchina, due rendimenti opposti: Antonio Conte e Thiago Motta hanno avuto effetti diversi sulle rispettive squadre. Da un lato il Napoli vincendo questa gara arriverebbe a 17 successi nelle prime 22 di campionato solo per la terza volta nella sua storia (2017/18 e 2022/23); dall'altro la Juventus è si imbattuta in Serie A, ma ha pareggiato ben 13 delle 21 gare disputate fin qui.

Lukaku il veterano, Yildiz la stella nascente. Big Rom è ad una sola rete dal raggiungimento dei 200 gol in carriera nei top-5 campionati europei; il turco invece con un gol diverrebbe il terzo marcatore straniero più giovane in un incontro tra Napoli e Juventus (dopo Marcelo Zalayeta a 19 anni e 99 giorni, e Paul Pogba a 19 anni e 219 giorni).

Le ultime sul Napoli

Antonio Conferma 10/11 della gara con l'Atalanta: non ha recuperato Buongiorno, inoltre si è fermato Olivera in allenamento oggi. Dunque Meret in porta, in difesa Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus e tocca a Spinazzola sostituire l'uruguagio. A centrocampo non si toccano Anguissa, Lobotka e McTominay. In attacco, il mercato non ha ancora portato l'erede di Kvaratskhelia: toccherà di nuovo a David Neres e Politano sugli esterni, con Lukaku da perno centrale.

Le ultime sulla Juventus

Thiago Motta ha recuperato Conceiçao in settimana ed avrà anche l'arma https://www.tuttonapoli.net/serie-a/giusto-in-tempo-per-napoli-la-juventus-annuncia-kolo-muani-cifre-e-dettagli-dell-affare-599731Kolo Muani, nuovo acquisto appena ufficializzato. Nel 4-2-3-1 ci sarà Di Gregorio in porta, linea difensiva con Gatti-Kalulu centrali, sulle corsie ballottaggio Savona-McKennie, se gioca quest'ultimo Cambiaso si sposta a destra. In mediana agirà la coppia Locatelli-Thuram, batteria di trequartisti composta da Koopmeiners al centro, Yildiz a sinistra e Conceiçao a destra insidiato da Nico Gonzalez. Per il ruolo di centravanti, Vlahovic è a disposizione ma Motta potrebbe subito lanciare Kolo Muani.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli), sabato 25 gennaio ore 18:00

NAPOLI (4-3-3): Meret; Di Lorenzo, Rrahmani, Juan Jesus, Spinazzola; Anguissa, Lobotka, McTominay; Politano, Lukaku, Neres.

Allenatore: Antonio Conte.

Ballottaggi: Spinazzola-Mazzocchi 70-30%

Indisponibili: Buongiorno, Olivera

JUVENTUS (4-2-3-1): Di Gregorio; Savona, Gatti, Kalulu, Cambiaso; Locatelli, Thuram; Conceiçao, Koopmeiners, Yildiz; Kolo Muani.

Allenatore: Thiago Motta

Ballottaggi: Savona-McKennie 55-45%, Conceiçao-Gonzalez 60-40%, Kolo Muani-Vlahovic 60-40%

Indisponibili: Bremer, Cabal, Milik

DOVE SEGUIRLA - Diretta Tv su Dazn, diretta radiofonica su Radio Crc e diretta testuale con ampio pre e post-partita su Tuttonapoli.net

