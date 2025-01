Ufficiale Giusto in tempo per Napoli: la Juventus annuncia Kolo Muani, cifre e dettagli dell'affare

Dopo qualche giorno di attesa, finalmente ci siamo. Randal Kolo Muani è a tutti gli effetti un nuovo giocatore della Juventus, col club bianconero che proprio in questi minuti ha diramato il comunicato con l'ufficialità. "Randal Kolo Muani è pronto a vestire la maglia bianconera: l’attaccante del PSG arriva in prestito alla Juventus fino al 30 giugno 2025", si legge nella nota bianconera. L'attesa di questi giorni, ricordiamo, è dipesa dall'eccessivo numero di prestiti effettuati dal PSG da inizio stagione. Il giocatore francese, che ha scelto la maglia numero 20, nel frattempo ha iniziato a tutti gli effetti ad allenarsi agli ordini di Thiago Motta.

Questi invece i dettagli economici comunicati dalla Juventus: "Juventus Football Club S.p.A. comunica di aver raggiunto un accordo con la società Paris SaintGermain FC per l’acquisizione, a titolo temporaneo fino al 30 giugno 2025, dei diritti alle prestazioni sportive del calciatore Kolo Muani Randal a fronte di un corrispettivo di € 1,0 milione, oltre ad oneri accessori pari a 2,6 milioni. Il corrispettivo potrà essere aumentato, nel corso della durata del contratto di prestazione sportiva con il calciatore, per un ammontare non superiore a € 2,0 milioni, al raggiungimento di determinati obiettivi sportivi".