Come sta Buongiorno? Conte rivela le ultime sul rientro del difensore

Alessandro Buongiorno è in fase di recupero, ma ci sarà già nella partita di sabato contro la Juventus? Le ultime sulle condizioni del difensore azzurro arrivano direttamente da Antonio Conte in conferenza stampa: "Ha iniziato questa settimana a lavorare con noi, è come se dovesse fare una preparazione fisica. Ha perso un po' di massa muscolare, stiamo cercando di rimetterlo in pista.

E' molto importante avere il feedback del calciatore, non mi è mai piaciuto spingere i calciatori, forzarli, ho avuto anche io tanti infortuni e so che l'infortunio deve essere auto-gestito anche mentalmente e si deve sentire pronto. Stiamo allenando Alessandro, è in gruppo con delle cautele, non so adesso, è molto soggettiva. Lo ascolteremo e non forzeremo mai, nel momento in cui mi dirà sono pronto lui tornerà".