Napoli-Milan, si va verso un altro sold-out: in poche ore già esaurite curve e distinti superiori

Alle ore 15 è partita la vendita dei biglietti per Napoli-Milan, gara in programma il 2 aprile 2023 alle ore 20:45 al Maradona. Dopo appena 5 minuti, su Ticketone s'è subito creata la coda virtuale con oltre 18mila tifosi in fila. Per la gara contro i rossoneri si prevede, dunque, un altro sold-out al Maradona: in poche ore, infatti, sono già esauriti i biglietti delle curve e dei distinti superiori.

Questi i prezzi:

Tribuna Posillipo € 150,00