Napoli-Pisa, le probabili formazioni: Conte cambia modulo e valuta 5 modifiche

Posticipo del lunedì per il Napoli di Antonio Conte che, dopo l'impegnativo match di Champions League contro il Manchester City, dovrà affrontare il Pisa in casa il 22 settembre alle 20:45. La trasferta dell'Etihad ha portato via molte energie, dunque il tecnico azzurro è orientato ad un turnover per la sfida del Maradona: la squadra di Alberto Gilardino, neopromossa, pur avendo ottenuto solo un punto sin qui è un avversario ostico; infatti ha pareggiato con l'Atalanta e perso solo di misura contro Roma e Udinese. Dunque, servirà una prova incisiva per andare avanti con altri tre punti in campionato e mettersi alle spalle il ko in Champions.

Le ultime sul Napoli

Antonio Conte potrebbe cambiare una buona parte dell'undici che ha già giocato in Champions e contro la Fiorentina, con passaggio al 4-3-3. Tra i pali si va verso il rientro di Meret, in difesa ancora Beukema-Buongiorno al centro, ai lati Di Lorenzo e poi Olivera per far rifiatare Spinazzola; stesso dicasi per Lobotka, si candida Gilmour in cabina di regia coadiuvato da Anguissa e De Bruyne. Turno di riposo anche per McTominay. Si va verso un tridente d'attacco inedito composta da Politano, Lucca e David Neres.

Le ultime sul Pisa

Alberto Gilardino studia l'opzione doppia punta in un 3-5-2: potrebbe essere la volta di Nzola dal primo minuto accanto a uno tra Moreo e Meister. A centrocampo Akinsamiro in vantaggio su Tramoni per giocare insieme a Marin e Aebischer, mentre sulle corsie esterne agiranno Tourè e Angori. Il terzetto di difesa sarà guidato da Caracciolo, ai suoi lati Canestrelli e Bonfanti, in porta Semper. Da valutare le condizioni di Cuadrado, la cui convocazione è a rischio.

Stadio Diego Armando Maradona (Napoli) lunedì 22settembre ore 20:45

NAPOLI (4-3-3) probabile formazione: Meret; Di Lorenzo, Beukema, Buongiorno, Olivera; Anguissa, Gilmour, De Bruyne; Politano, Lucca, Neres. Allenatore: Antonio Conte

Ballottaggi: Meret-Milinkovic 55-45%, Buongiorno-Juan Jesus 60-40%, Olivera-Spinazzola 60-40%, Gilmour-Lobotka 60-40%, Neres-McTominay 55-45%, Lucca-Hojlund 55-45%

Indisponibili: Lukaku, Rrahmani

PISA (3-5-2) probabile formazione: Semper; Canestrelli, Caracciolo, Bonfanti; Tourè, Aebischer, Marin, Akinsamiro, Angori; Moreo, Nzola. Allenatore: Alberto Gilardino

Ballottaggi: Akinsamiro-Tramoni 55-45%, Moreo-Meister 60-40%

Indisponibili: Cuadrado

