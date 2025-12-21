Roma, Gasperini: "Non scopro l'acqua calda, siamo sotto a Juve, Napoli e Inter"

L’allenatore della Roma, Gian Piero Gasperini, dopo la sconfitta contro la Juventus è intervenuto al microfono di DAZN: "La Roma è stata bravissima in entrambi i tempi, poi la partita è cambiata perché è cambiato il risultato perché la Juventus giocava molto più bassa e provava a sfruttare le ripartenze coi calciatori veloci e tecnici. Nel primo tempo c'erano condizioni migliori per noi. Il gol a un minuto dalla fine del primo tempo ci ha complicato la partita, ma credo che anche nelle difficoltà ci sia stata una prestazione di grande livello".

C'è un denominatore comune nelle sconfitte contro Juventus, Napoli e Inter?

"Certo, che siamo uno scalino sotto a queste squadre. In alcune componenti non siamo al livello di queste squadre, questo è evidente. Abbiamo invece battuto Como, Bologna, Lazio. Non è che scopro l'acqua calda, mi sembra evidente. Ma siamo appena partiti, la Roma ha tutte le possibilità di costruirsi una rosa più competitiva per giocare su dei livelli più alti. Alcune espressioni sono di alto livello e sarebbe un peccato non farlo. Non per me, ma per la piazza che abbiamo dietro e per dei calciatori che stanno facendo un campionato straordinario".