Napoli-Sassuolo, ecco dove vederla in tv e in streaming

La Lega Serie A ha comunicato anticipi, posticipi e programmazione televisiva del 35° turno di Serie A. Napoli-Sassuolo, che si giocherà sabato alle ore 15 al Maradona, sarà trasmessa in esclusiva da DAZN sia in tv (attraverso l'app della piattaforma) e in streaming sui dispositivi mobili.

Questo, nel dettaglio, il quadro completo:

35^ GIORNATA

30/04/2022 Sabato 15.00 Cagliari-Hellas Verona DAZN

30/04/2022 Sabato 15.00 Napoli-Sassuolo DAZN

30/04/2022 Sabato 18.00 Sampdoria-Genoa DAZN

30/04/2022 Sabato 20.45 Spezia-Lazio DAZN/Sky

01/05/2022 Domenica 12.30 Juventus-Venezia DAZN/Sky

01/05/2022 Domenica 15.00 Empoli-Torino DAZN

01/05/2022 Domenica 15.00 Milan-Fiorentina DAZN

01/05/2022 Domenica 18.00 Udinese-Inter DAZN

01/05/2022 Domenica 20.45 Roma-Bologna DAZN

02/05/2022 Lunedì 20.45 Atalanta-Salernitana DAZN/Sky