Napoli-Sassuolo, probabili formazioni Tmw: Mertens confermato dal 1'

© foto di www.imagephotoagency.it

Domani al Maradona il Napoli tenterà di reagire, dopo il ko di Empoli, per confermare il terzo posto nella non facile gara delle 15 contro il Sassuolo. Di seguito le ultime sulle formazioni Napoli-Sassuolo, raccolte dagli inviati di TMW.

Ospina tra i pali, Mertens confermato dal 1'

Conferma per il tandem Mertens-Osimhen per la sfida al Sassuolo. Questo l’orientamento di Luciano Spalletti per la sfida del Napoli al Sassuolo, anche in considerazione dell’assenza in mediana di Lobotka che dovrebbe tornare a disposizione per il match di Torino. Difficile la convocazione per Di Lorenzo, tra i pali Ospina pronto a riprendersi il posto da titolare dopo il clamoroso errore di Meret ad Empoli. Nel 4-2-3-1 come si diceva Ospina tra i pali e difesa con Zanoli, Rrahmani, Koulibaly e Mario Rui. In mediana Anguissa e Fabiàn i favoriti per partire dal primo minuto, col terzetto Politano-Mertens-Insigne ad agire alle spalle di Osimhen.

Out Traorè, Dionisi inserisce un centrocampista in più

Dionisi deve fare a meno di Kyriakopoulos squalificato e degli infortunati Traore, Harroui e Toljan. In campo, nel 4-3-3, Consigli tra i pali e difesa a 4 con Muldur e Rogerio sulle fasce, Chiriches (o Ayhan) al fianco di Ferrari al centro. Trio di centrocampo con Matheus Henrique insieme a Maxime Lopez e Frattesi. In avanti i 'Fantastici 3', orfani appunto di Traore: Berardi, Raspadori e Scamacca.