Napoli sull'1-1 al 45', ma nella ripresa giocherà con un uomo in più

Si va al riposo sull'1-1. Al vantaggio di Vlahovic ha risposto Mertens, con un tocco morbido a battere Dragowski. Il portiere viola poi ha placcato Elmas lanciato in porta, rimediando il rosso che costringerà i viola a giocare in 10' nella ripresa. Per l'ingresso di Terracciano è uscito Duncan, anche lui ha rischiato il rosso per un brutto intervento su Politano.