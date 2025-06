Nations League, Conceicao e CR7 ribaltano la Germania: Portogallo in finale!

Il Portogallo conquista la finale di Nations League superando la Germania 2-1 in rimonta. All'Allianz Arena dopo un primo tempo equilibrato con occasioni tedesche per Goretzka e Woltemade, la partita si sblocca nella ripresa grazie al gol di Wirtz. La reazione portoghese è immediata: tra il 63’ e il 68’ arrivano le reti decisive di Conceição, con una perla da fuori, e di Cristiano Ronaldo su tap-in. La Germania tenta di rientrare in partita ma rischia anche di incassare il terzo gol. Il Portogallo difende il vantaggio e vola in finale, dove affronterà la vincente tra Spagna e Francia.

