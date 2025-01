Nello spogliatoio c’è un leader a sorpresa che in pochi si aspettavano

Alex Meret è uno dei leader del Napoli di Antonio Conte. Un nome a sorpresa, che in pochi si aspettavano. Sempre nel mirino della critica da parte di molti tifosi e opinionisti e additato di avere scarsa personalità, il portiere friulano ha invece un ruolo molto importante nello spogliatoio azzurro.

Lo ha svelato ieri Romelu Lukaku nel corso dell’ intervista rilasciata a CRC, radio partner della SSC Napoli: “I leader? Di Lorenzo, Anguissa, Meret, Juan Jesus. Io cerco di dare input per essere un collante, parlo tante lingue e voglio mettere tutti assieme. Di Lorenzo sta facendo un ottimo lavoro per organizzare le cene con noi gruppo squadra, è importante e noi stessi in campo siamo un gruppo unito: se qualcuno è in difficoltà, noi ci mettiamo a disposizione. È importante se vogliamo raggiungere degli obiettivi”.