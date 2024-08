Neres primo del Napoli nella Top10 dei brasiliani più costosi in Serie A

C'è anche il Napoli, ora, nella classifica dei quindici calciatori brasiliani più costi sbarcati in Serie A col colpo David Neres. L'esterno ex Benfica, ufficializzato oggi, è costato 28 milioni, la stessa cifra spesa anni fa dalla Juve per Emerson dalla Roma. Ottava posizione per lui in classifica. In cima alla speciale lista c'è la Juve nelle prime quattro posizioni. La Juve in realtà domina di fatto la graduatoria.