Nessuno ha fatto più gol del Napoli alla Lazio: dal 2010 la media è di 2,3 a partita

Solo la scorsa stagione la Lazio, con la vittoria per 1-0 all'Olimpico, ha interrotto una serie di sei sconfitte consecutive casalinghe contro il Napoli in Serie A. Un successo che rappresenta anche l'unico nelle ultime 10 sfide agli azzurri.. La squadra partenopea resta quella che ha segnato più gol alla Lazio in Serie A dal 2010-11: 46, una media di 2,3 a partita secondo i dati Opta.